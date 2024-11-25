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10:56, 25 ноября 2024 года Жители орловской глубинки остались без сельского клуба Специалист культурного учреждения уволилась.



Фото: архив "Вести-Орел"

Под эфиром губернатора Андрея Клычкова жительница деревни Сеньково Глазуновского района оставила комментарий, в котором рассказала, что в конце октября закрылся сельский клуб. По словам женщины, культурное учреждение было единственным в населенном пункте, где односельчане собирались на мероприятия. О причинах закрытия сообщили в администрации Глазуновского района.

– Решение о закрытии или остановки работы сельского клуба в с. Сеньково не принималось. Специалист культуры данного учреждения была уволена по собственному желанию, – ответили с официального аккаунта районной администрации жительнице села. Также в администрации рассказали, что творческие коллективы готовы проводить мероприятия и выездные концерты в клубе в соответствии с планом на 2025 год. Документ согласован главой сельского поселения.





Сергей Силаев





