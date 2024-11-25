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11:32, 25 ноября 2024 года В Мценском районе автомобиль загорелся на ходу Тушить его приехали пожарные.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В селе Отрадинское Мценского района Орловской области горел автомобиль. На дороге вспыхнул "Рено Дастер". По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, никто не пострадал. Авто потушили, однако машина сгорела. Всего за прошедшие выходные сотрудники МЧС десять раз тушили возгорания, 21 раз выезжали на помощь населению.





Сергей Силаев





