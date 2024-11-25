Под Орлом спасатели сняли кошку с дерева

Животное не могло спуститься самостоятельно.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Знаменке кошка застряла на дереве. В МЧС обратились местные жители.

Спасательная операция завершилась успешно. Животное успешно сняли с высокого дерева и передали хозяйке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные спасатели выезжали на помощь 31 раз. Из них в десяти случаях они тушили возгорания, еще 21 раз помогали населению.