Под Орлом спасатели сняли кошку с дерева

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10:29, 25 ноября 2024 года
Под Орлом спасатели сняли кошку с дереваЖивотное не могло спуститься самостоятельно.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Знаменке кошка застряла на дереве. В МЧС обратились местные жители.
Спасательная операция завершилась успешно. Животное успешно сняли с высокого дерева и передали хозяйке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные спасатели выезжали на помощь 31 раз. Из них в десяти случаях они тушили возгорания, еще 21 раз помогали населению.
Сергей Силаев