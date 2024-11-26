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8:00, 26 ноября 2024 года Матчи ФК "Орел" заняли первые три места по посещаемости в сезоне Всего в списке из 30 игр сезона Второй лиги "Б" "зелено-белые" фигурируют в 13 матчах.





Стал известен список 30 самых посещаемых матчей Второй лиги "Б" по итогам минувшего сезона. В 13 играх фигурирует ФК "Орел". Домашние матчи "зелено-белых" заняли первые три места.



Самой посещаемой стала игра между "Орлом" и молодежкой "Химок", ее увидели 6784 болельщиков. 4767 зрителей пришли на стадион Ленина, когда "зелено-белые" играли с тамбовским "Спартаком". Еще 4621 человек наблюдали за домашним матчем "Орла" против "Космоса".

"Надо отдать должное нашим фанатам, которые "делали посещаемость" другим клубам, когда "Орел" играл на выезде. В таких городах, как: Ногинск, Долгопрудный, Химки, Тула и даже Москва, наших болельщиков было больше чем местных! Уважение этим ребятам", – отметили в пресс-службе "Орла". "Зелено-белые" отыграли первый за долгое время сезон во Второй лиге, заняв в своей группе 10-е место из 15-ти. В сезоне "Орел" победил в десяти матчах, пять раз сыграл вничью и 13 раз потерпел поражение.





Артем Ежаков





