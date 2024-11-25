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8:50, 25 ноября 2024 года В Орле семья едва не задохнулась из-за неисправной газовой колонки Пять человек, включая двух детей, были доставлены в больницу.





В Орле семья из шести человек едва не задохнулась из-за неисправной газовой колонки. Об этом сообщили на городской станции скорой помощи.



В момент вызова медиков диспетчер распознала симптомы отравления угарным газом, названные пациенткой. На место немедленно направили две бригады врачей, о случившемся уведомили газовиков.



Трое взрослых и двое детей в возрасте четырех месяцев и 14 лет соответственно в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы. Еще один взрослый от госпитализации отказался. Жизни пострадавших сейчас вне опасности. Также вместе с хозяевами газа надышалась кошка.





Артем Ежаков





