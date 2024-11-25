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8:04, 25 ноября 2024 года В Орле девушка угнала велосипед, чтобы доехать до дома А после чужой транспорт орловчанка продала.



Фото: архив "Вестей"

В Орле полицейские задержали местную жительницу за кражу велосипеда. Девушка похитила чужой транспорт, чтобы доехать до дома.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, заявление о пропаже написал владелец велосипеда: он оставил его ненадолго у ресторана, а когда вышел, транспорта не было. Оперативникам удалось вычислить угонщицу.



- Сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД установили подозреваемого - орловчанку 1999 года рождения. Она рассказала, что заметила велосипед, не пристегнутый запирающим устройством, за которым никто не присматривает, и взяла его чтобы доехать до дома. После этого орловчанка продала его неизвестным лицам, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Сейчас угонщица под подпиской о невыезде, уголовное дело расследуется по статье "Кража".





Ольга СУПОНЕВА





