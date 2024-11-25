Орловский храм продолжает помогать курским переселенцам
Батюшка навестил жителей приграничья в подшефном ПВР.
Фото: Орловская митрополия
Свято-Троицкий храм Орла продолжает оказывать помощь подшефному пункту временного размещения. Батюшка в очередной раз навестил курян, покинувших свои дома, в преддверии дня матери.
Иерей Роман Жудин поздравил женщин с праздником. Затем состоялся молебен и панихида по всем погибшим жителям Курского приграничья.
- Все постояльцы получили от приходской общины Свято-Троицкого храма города Орла гуманитарные посылки, собранные по их просьбам. Отец Роман привез продукты питания и предметы бытовой химии, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской епархии.