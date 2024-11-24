Электроснабжение в Орловской области восстановлено
Орловские энергетики направились на помощь в Смоленскую область, сильнее пострадавшую от разгула стихии.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области восстановлено электроснабжение в населенных пунктах, где возникли перебои с электричеством после шторма. Об этом 24 ноября сообщил губернатор Андрей Клычков:
- Сейчас поступают единичные заявки из частного сектора и дачных кооперативов – их отрабатывают на уровне муниципалитета незамедлительно.
Сильный ветер и осадки обрушились на регион в конце текущей недели, прошло две волны отключения света и электроэнергии, последняя накануне. Аварийные бригады работали в режиме нон-стоп. Сейчас они отправились в Смоленскую область, которая сильнее пострадал от буйства стихии.