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16:01, 24 ноября 2024 года В Орловской области заработает горячая линия по профилактике ВИЧ Задать вопросы и проконсультироваться можно будет с 25 ноября.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области с 25 ноября начнет работу горячая линия по профилактике ВИЧ. На вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора.



Линия будет работать в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.



- Цель мероприятия - привлечь внимание молодежи области к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об основных мерах профилактики заболевания, методах своевременной диагностики инфицирования, сформировать у населения сознательное и ответственное поведение, - прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Задать вопросы можно с 25 ноября по 2 декабря по телефонам 8 (4862) 42-91-82; 41-53-11; 42-37-75. Работает горячая линия с 9:00 до 17:00, с 13:00 до 13:45 перерыв. Полный список телефонов здесь.











Ольга СУПОНЕВА





