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14:02, 24 ноября 2024 года Последняя неделя ноября в Орле отметится легким морозом Погода побалует жителей региона солнцем.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области последняя неделя ноября обещает отметиться легким морозом и солнцем. Публикуем подробный прогноз погоды.



По сообщению Росгидрометцентра, с понедельника по пятницу, 25-29 ноября, в Орле ожидается температура -4..-2 градуса ночью и -1..0 градусов днем. С понедельника по среду облачность будет переменной, без осадков. А в четверг и пятницу, по предварительному прогнозу, будет пасмурно, в ночные часы небольшой снег.



Ветер переменный, небольшой силы, атмосферное давление выше нормы.











Ольга СУПОНЕВА





