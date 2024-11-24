Последняя неделя ноября в Орле отметится легким морозом
Погода побалует жителей региона солнцем.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области последняя неделя ноября обещает отметиться легким морозом и солнцем. Публикуем подробный прогноз погоды.
По сообщениюРосгидрометцентра, с понедельника по пятницу, 25-29 ноября, в Орле ожидается температура -4..-2 градуса ночью и -1..0 градусов днем. С понедельника по среду облачность будет переменной, без осадков. А в четверг и пятницу, по предварительному прогнозу, будет пасмурно, в ночные часы небольшой снег.
Ветер переменный, небольшой силы, атмосферное давление выше нормы.