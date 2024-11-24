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10:59, 24 ноября 2024 года

На площади Жукова в Орле погасло освещение

Фонари ремонтировать некому: подрядчик обанкротился.

Фото: Ольга Супонева

На площади маршала Жукова в Орле погасла часть освещения. Как оказалось, фонари ремонтировать некому: подрядная фирма, обслуживавшая объект, обанкротилась.

Снимки погрузившейся в темноту площади сделал корреспондент "Вести-Орел". В настоящее время не горит освещение в сквере, прилегающем к бюсту Жукова, а также в пешеходной зоне. Парковка остается подсвеченной. Наша редакция адресовала вопрос о причинах случившегося мэрии Орла.


- По информации ОМЗ, подрядчик, который обслуживал данный объект, обанкротился и теперь нужно заключать новый контракт на ремонт. По вопросу проводится проверка, управлению нужно определить размер средств, необходимых для ремонта освещения. Вопрос в разработке, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Редакция сайта "Вести-Орел" следит за ситуацией.


Ольга СУПОНЕВА
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