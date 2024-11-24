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13:02, 24 ноября 2024 года Две тонны желудей высадили в Орловской области Саженцы дубов используют для восстановления лесов.



Фото: Ольга Супонева

Больше двух тонн желудей высадили в Орловской области. Молодые сеянцы будут использованы для лесовосстановления.



Желуди высадили в Ломецком и Дмитровском лесничестве. Использовать саженцы лесных культур можно будет уже через год. Работа велась в рамках нацпроекта "Экология".



- Семена не стали хранить до весенней посадки, поскольку при длительном хранении семян дуба с каждым месяцем их всхожесть уменьшается. К тому же многолетний опыт показывает, что именно подзимний посев дает в условиях области хорошие результаты, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





