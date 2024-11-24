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12:01, 24 ноября 2024 года Ливенские студенты шьют спальники для бойцов СВО Помощь фронту оказывает отряд "Маршрутами добра" Ливенского строительного техникума.



Фото: департамент образования Орловской области

Студенты из Ливен шьют спальные мешки для бойцов СВО. Молодежь из волонтерского отряда "Маршрутами добра" оказывает помощь фронту уже два года.



Ребята работают в швейной мастерской при православном приюте для мам. Молодые люди под руководством мастера готовят детали кроя, вся работа ведется на добровольных началах.



- Участие студентов в таких проектах, считают их наставники, помогает ребятам не только получить ценные навыки шитья и работы с текстилем, но и воспитывает чувство ответственности и сопричастности к важным общественным инициативам, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





