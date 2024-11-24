Матвей и София: назван топ имен детей в Орловской области

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11:31, 24 ноября 2024 года
Матвей и София: назван топ имен детей в Орловской областиКак орловцы называли своих малышей в 2024 году.
Фото: архив "Вестей"
Назван топ имен, которые выбирают жители Орловской области для детей. В 2024 году мальчиков чаще всего называли Матвеями, а девочек Софиями.
Такие данные представил Орелстат. Топ-3 имени для мальчика выглядит так: Матвей, Михаил, Александр. А девочек родители чаще всего называют в регионе Софиями, Варварами и Викториями.
Отмечается, что это данные за январь-октябрь 2024 года.
Ольга СУПОНЕВА
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