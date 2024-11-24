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10:20, 24 ноября 2024 года Большинство женщин в Орле рожают в возрасте от 30 до 39 лет Согласно статистике за 2023 год.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области, по данным за 2023 год, большинство женщин родили в возрасте от 30 до 39 лет. Такие данные представил Орелстат.



Согласно статистике, в прошлом году в регионе появилось на свет 4628 детей. При этом 2143 малыша родились у мам возраста 30-39 лет. На втором месте в этой статистике мамы в возрасте 20-29 лет: у них родилось 2098 малышей.



У/ мам возраста 40-49 лет появилось на свет 98 детей, а еще 189 новорожденных приняли врачи у юных мам возраста 15-19 лет.





Ольга СУПОНЕВА





