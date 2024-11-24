Главная » Новости



8:00, 24 ноября 2024 года В пригороде Орла водителей двух маршруток уличили в нарушениях Автобусы №354 и №482 не доехали до конечной остановки.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области водителей трехзначных маршруток уличили в нарушениях. Речь идет об автобусах №354 и №482: как показала проверка, они не доезжали до конечной остановки.



Об этом сообщили в КУ ОО "Организатор перевозок". Сотрудники учреждения выехали в поселок Знаменка 22 ноября, чтобы проверить, как ходит транспорт в утренние часы. Оказалось, не по установленному маршруту.



- В период с 8 до 9 часов два водителя автобусов, обслуживающих маршруты № 354 "Знаменка – ИЗБК" и №482 "Знаменка – Стальной Конь", нарушили утвержденный путь следования, совершив разворот на остановке "Администрация" и не проследовав далее по своим маршрутам, после чего продолжили путь в сторону Орла, - рассказали в учреждении.



С перевозчиками теперь ведется претенциозная работа.





Ольга СУПОНЕВА





