В Орле живет семья, которая воспитывает шестерых детей
Секретами семейного счастья поделились Надежда и Алексей Середицкие.
Дети - это не только источник радости, но и наше будущее. В семье Середицких, где воспитывают трех сыновей и трех дочек, это понимают особенно хорошо.
Здесь твердо уверены, что самое важное - это любовь и уважение, а также умение находить компромиссы. Дважды семья Середицких становилась победительницей конкурса "Семья года". О секретах счатливой жизни - в нашем следующем сюжете.