Главная » Новости



11:00, 24 ноября 2024 года В Орле живет семья, которая воспитывает шестерых детей Секретами семейного счастья поделились Надежда и Алексей Середицкие.







Дети - это не только источник радости, но и наше будущее. В семье Середицких, где воспитывают трех сыновей и трех дочек, это понимают особенно хорошо.



Здесь твердо уверены, что самое важное - это любовь и уважение, а также умение находить компромиссы. Дважды семья Середицких становилась победительницей конкурса "Семья года". О секретах счатливой жизни - в нашем следующем сюжете.





Елена Литинская





