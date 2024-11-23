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18:39, 23 ноября 2024 года Узнать о прошлом Орла поможет бесплатный аудиогид Таблички с QR-кодами установлены у двадцати памятных мест в центре города.







В Орле на двадцати зданиях появились QR-коды, содержащие зашифрованную информацию. В этих таблицах скрыты тысячи букв и цифр, а также десятки имен и событий.



Теперь оцифрован и дом купца Левакова. Этот человек объединил вокруг себя торговую элиту Орла и основал купеческое собрание. По вечерам здесь играли в бильярд, а также размещались аптека и булочная.



Чтобы совершить историческую экскурсию по Орлу, достаточно лишь иметь телефон с выходом в интернет. Приложение "Орел Туристический" станет вашим гидом, который раскроет секреты 100-летних стен не только. По оцифрованному маршруту прошлась Эльза Ахмедбекова.





Эльза Ахмедбекова





