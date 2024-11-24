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10:00, 24 ноября 2024 года На Орловщине зафиксирован исторический минимум уровня безработицы В центрах занятости по всему региону на учете состоит 900 человек.



Фото: архив

В Орловской области был достигнут исторический минимум уровня безработицы. На данный момент в центре занятости по всему региону зарегистрировано 900 безработных.



В январе 2024 года количество тех, кто искал работу, было более 1300 человек. Однако сейчас наблюдается обратная тенденция: число вакансий растет, а соискателей становится меньше. В базе данных центра занятости почти 16 тысяч предложений. То есть около 20 свободных мест на каждого желающего трудоустроиться.





Анна Вайсергисер





