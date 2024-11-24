На Орловщине зафиксирован исторический минимум уровня безработицы
В центрах занятости по всему региону на учете состоит 900 человек.
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В Орловской области был достигнут исторический минимум уровня безработицы. На данный момент в центре занятости по всему региону зарегистрировано 900 безработных.
В январе 2024 года количество тех, кто искал работу, было более 1300 человек. Однако сейчас наблюдается обратная тенденция: число вакансий растет, а соискателей становится меньше. В базе данных центра занятости почти 16 тысяч предложений. То есть около 20 свободных мест на каждого желающего трудоустроиться.