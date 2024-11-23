Жители Залегощенского района передали на фронт дизельный генератор
Бойцам также отправили продукты, медикаменты, теплую одежду и противодроновые одеяла.
Фото: архив "Вестей"
Жители Залегощенского района собрали и отправили на фронт дизельный генератор мощностью 3,5 кВт. Помимо этого, бойцы получили продукты питания, медикаменты, теплую одежду, гвозди, саморезы, утеплитель, блиндажные свечи, противодроновые одеяла и детские письма.
Участник СВО из Залегощенского района записал видеообращение со словами благодарности в адрес своих земляков за оказанную помощь и поддержку. Об этом сообщаетинфопортал Орловской области.