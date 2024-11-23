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15:33, 23 ноября 2024 года

Жителя Челябинской области, обманувшего двух орловцев, отправят под суд

Он убедил своих жертв перевести задатки за ремонт автомобилей.

Фото: архив

В Ливенском районе завершили расследование уголовного дела о дистанционном мошенничестве. На скамье подсудимых окажется 21-летний житель Челябинской области, который обманул двух орловцев.

Преступник звонил потерпевшим, представляясь сотрудником автосервисов, где они ранее оставляли свои автомобили на ремонт. Он убедил их перевести задатки за предстоящую работу. Однако, когда граждане обратились в автосервисы лично, они выяснили, что с ними никто не связывался, и их обманули.

Один из потерпевших, житель Ливенского района, потерял 86 тысяч рублей, а житель Орла лишился трех тысяч.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен. Сейчас расследование завершено, а материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Троицкий городской суд Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Сергей Мерцалов
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