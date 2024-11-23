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12:02, 23 ноября 2024 года После вмешательства прокуратуры под Орлом отремонтировали сельскую школу В обновлении нуждались учебные помещения, пищеблок и спортзал.



Фото: архив

В Новодеревеньковском районе Орловской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали школу. В ходе проверки были выявлены нарушения.



Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, некоторые учебные помещения Мансуровской школы не соответствовали установленным требованиям. На стенах и потолках обнаружили дефекты, требовался ремонт пищеблока и спортзала. Кроме того, в здании частично отсутствовала необходимая мебель.



- Прокурор обратился в суд с заявлением об обязании МБОУ "Мансуровская основная общеобразовательная школа" принять меры к устранению нарушений законодательства. Требования ведомства были удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Орловской области.



В настоящее в школе проведен текущий ремонт и закуплена необходимая мебель.







Сергей Мерцалов





