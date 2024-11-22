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19:32, 22 ноября 2024 года В сотне населенных пунктов Орловской области продолжают устранять последствия непогоды О ходе восстановительных работ рассказал губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о ходе восстановительных работ в регионе после прошедшего 21 ноября ураганного ветра порывами до 20 метров в секунду. По словам главы региона, стихия вызвала проблемы с электричеством в 292 населенном пункте. Также непогода повредила 19 крыш.



Основную часть проблем, по словам губернатора, удалось решить накануне вечером. В настоящее время на контроле остаются 105 населенных пунктов с около 2,5 тысяч жителей.





Артем Ежаков





