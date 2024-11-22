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17:53, 22 ноября 2024 года Место для шага вперед: "Ростелеком" снова стал одним из лучших работодателей России Фото: ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» подтверждает статус одного из лучших работодателей России третий год подряд, занимая место в группе «платиновых» лидеров по версии Forbes.



Компания получила высокие оценки по основным критериям, соответствующим ESG-повестке: «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление». Это значит, что менеджмент по-прежнему уделяет особое внимание устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов, технологическому прогрессу и инновационному развитию отрасли и экономики в целом.



Как один из крупнейших работодателей, «Ростелеком» стремится создать комфортные условия труда для своих сотрудников. Им доступны гибкий график работы, дополнительное медицинское страхование, пенсионные и жилищные программы, а также участие в разнообразных спортивных и благотворительных мероприятиях, включая проект «Бегу и помогаю».



Особое внимание «Ростелеком» уделяет развитию команды. Компания инвестирует в обучение и мотивацию сотрудников, помогая им совершенствовать необходимые для карьерного роста компетенции и навыки. Сотрудники могут строить индивидуальные карьерные треки самостоятельно или с помощью внутренних карьерных коучей и консультантов.



Таким образом, «Ростелеком» не только обеспечивает равные цифровые условия для всего населения страны, но и создает благоприятную среду для профессионального и личностного роста своих сотрудников.

Галина Рысакова, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Забота о сотрудниках и их профессиональном развитии остается основой устойчивости компании в условиях стремительных рыночных изменений. Поэтому “Ростелеком” активно инвестирует в востребованные и цифровые навыки специалистов — сегодня наша экосистема знаний охватывает 89% персонала. Мы также уделяем особое внимание молодым специалистам, благодаря чему в 2023 году каждый второй участник программы стажировок присоединился к нашей команде. Для нас важна не только результативность наших усилий в настоящем, но и создание условий, при которых и в будущем сотрудники могут достигать большего в профессиональном и личностном развитии. Внедряя гибкие и инновационные подходы, компания помогает каждому раскрывать свой потенциал и делать вклад в эволюцию отрасли и экономики». * * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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