Соцконтракт помог орловцу расширить ферму микрозелени
Сейчас у Никиты Михайлова растут порядка 30 разных культур.
Идея создать огород под крышей Никите Михайлову пришла неспроста. Он профессионал в сфере ресторанного бизнеса. В том, что блюда, украшенные съедобными цветами и полезной зеленью, популярны и востребованы у посетителей, убедился на практике.
Свежую микрозелень решил выращивать сам. Начал с самых востребованных – базилика, мяты и других. Ресторан во время пандемии закрылся, а микрозелень осталась востребованной.
Расширить ассортимент и увеличить объемы производства как раз и помог соцконтракт. На 350 тысяч заказал семена, грунт и специальные стеллажи для растений с автоматическими системами управления. Наблюдать за микроклиматом в оранжерее можно удаленно.
Сейчас на ферме растут порядка 30 разных культур: горох, подсолнечник, люпин, горчица, амарант и другие.
Всего в 2024-м году соцконтрактом воспользовались 1125 орловцев.