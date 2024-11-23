Главная » Новости



14:11, 23 ноября 2024 года Соцконтракт помог орловцу расширить ферму микрозелени Сейчас у Никиты Михайлова растут порядка 30 разных культур.







Идея создать огород под крышей Никите Михайлову пришла неспроста. Он профессионал в сфере ресторанного бизнеса. В том, что блюда, украшенные съедобными цветами и полезной зеленью, популярны и востребованы у посетителей, убедился на практике.



Свежую микрозелень решил выращивать сам. Начал с самых востребованных – базилика, мяты и других. Ресторан во время пандемии закрылся, а микрозелень осталась востребованной.



Расширить ассортимент и увеличить объемы производства как раз и помог соцконтракт. На 350 тысяч заказал семена, грунт и специальные стеллажи для растений с автоматическими системами управления. Наблюдать за микроклиматом в оранжерее можно удаленно.



Сейчас на ферме растут порядка 30 разных культур: горох, подсолнечник, люпин, горчица, амарант и другие.



Всего в 2024-м году соцконтрактом воспользовались 1125 орловцев.





Татьяна Тимохина





