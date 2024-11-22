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20:40, 22 ноября 2024 года Участники СВО вдохновили учеников нарышкинской школы помогать передовой Бойцы останавливались там по пути к месту службы.







В школе №2 в Нарышкино, как и во многих других учебных заведениях региона, помогают передовой. Здесь плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, вяжут теплые вещи. Вдохновляет учителей и учеников встреча с участниками СВО. Бойцы останавливались в школе на три дня по пути к месту службы.



Есть здесь и свой герой. Андрей Слепухин с первых дней участвовал в СВО, погиб на Авдеевском направлении. Волонтерский отряд в школе основан, в том числе, и в память о нем. Имя бойца здесь вскоре увековечат на "Парте Героя". Подробнее в сюжете Марии Семак.





Мария Семак





