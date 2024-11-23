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11:14, 23 ноября 2024 года В Орловской области не будут использовать реагенты для обработки дорог Для содержания улично-дорожной сети заготовили песко-соляную смесь.



Фото: архив

Предстоящей зимой в Орловской области не планируют использовать химические реагенты для обработки дорог от снега и наледи. Для ухода за улично-дорожной сетью заготовили более 122 тысячи кубов песко-соляной смеси. Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта в ответ на запрос сайта "Вести-Орел".



В зимний период для обслуживания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения задействуют 263 единицы спецтехники.







Сергей Мерцалов





