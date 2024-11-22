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16:27, 22 ноября 2024 года Орловца приговорили к пяти годам колонии за фейки о российской армии Их он распространял в социальной сети.



Видео: СУ СК России по Орловской области

Заводской районный суд города Орла приговорил 28-летнего местного жителя к пяти годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации.



Как рассказали в СУ СК России по региону и прокуратуре, мужчина опубликовал в одном из местных сообществ в социальной сети видеоматериалы и комментарии, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии на территории Украины во время проведения специальной военной операции.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ.





Артем Ежаков





