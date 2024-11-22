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18:28, 22 ноября 2024 года Жителю Орла вручили медаль "Отец солдата" Награды удостоен отец погибшего солдата Сергей Палий.



Фото: администрация города Орла

Отцу погибшего бойца Сергею Палию вручили медаль "Отец солдата". Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.



Ефрейтор Никита Сергеевич Палий выпускник школы № 30 города Орла и Орловского технологического техникума по специальности "Машинист автомобильного крана 3-го разряда". Он был мобилизован в октябре 2022 года. При выполнении боевой задачи в составе разведывательной группы был ранен и эвакуирован в московскую больницу.



Никита Палий перенес несколько операций. Почти месяц врачи боролись за его жизнь. К сожалению, 23 февраля 2023 года он скончался, не приходя в сознание. Посмертно боец награжден орденом Мужества.









Сергей Мерцалов





