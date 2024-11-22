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17:23, 22 ноября 2024 года В Орловской области восстановят десятки гектаров леса "Зеленые легкие" региона продолжат воссоздавать в 2025-м году.





В 2025-м году в Орловской области восстановят 60 гектаров леса. Работы запланированы на апрель и пройдут в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие", сообщает региональный информационный портал.



Напомним, что в 2024-м году в Орловской области высадили 90 гектаров леса. Годовой план по лесовосстановлению был полностью выполнен. Лесной фонд Орловщины пополнили более 300 тысяч сеянцев дуба и сосны.





Артем Ежаков





