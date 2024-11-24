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9:00, 24 ноября 2024 года Орловские ушуисты привезли четыре медали из столицы В Москве завершился кубок России и всероссийские соревнования.



Фото: архив

Ушуисты из Орловской области успешно проявили себя в Москве. В минувший четверг там завершились кубок страны и всероссийские соревнования по ушу. Итогом выступления орловских спортсменов стали четыре награды.



Двукратным призером всероссийских соревнований стала Диана Гришина – на ее счету золото и серебро, там же на вторую ступень пьедестала поднимались Кира Мохова и Глеб Фомин. Также в рамках кубка России орловчанка Анна Илюшечкина стала четвертой и выполнила норматив на звание мастера спорта России.





Анастасия Дорохова





