За 10 месяцев в Орловской области телефонные мошенники совершили более 1500 преступлений

Чаще всего их жертвами становятся люди, которых легко ввести в заблуждение.

За 10 месяцев в Орловской области было зафиксировано порядка 1640 случаев телефонного мошенничества. Преступники постоянно придумывают новые способы обмана. Например, для того чтобы записать вас к врачу, они просят назвать четыре цифры из SMS-сообщения. Однако этого ни в коем случае нельзя делать.



Чаще всего на уловки мошенников попадаются те, кто не обладает достаточной информацией и кого легко ввести в заблуждение. Ведь на другом конце провода находятся специалисты по запугиванию и выманиванию денег. Сегодня они перешли от банковских переводов к передаче средств через курьеров.



Антон Сорокин расскажет, чем может закончиться желание заработать незаконным путем.