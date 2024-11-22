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17:54, 22 ноября 2024 года Психолог рассказала орловцам, как успокоить детей во время ракетной опасности Сигнал периодически звучит в регионе.







В Орловской области периодически объявляется ракетная опасность. В последний раз это произошло 19 ноября. Это сопровождается соответствующими звуками сирен.



Сигнал вызывает панические настроения как у взрослых, так и детей. Как правильно реагировать и что говорить ребенку, чтобы его успокоить, в интервью корреспонденту "Вести-Орел" Татьяне Тимохиной ответила детский психолог Наталья Зенкина.





Татьяна Тимохина





