Психолог рассказала орловцам, как успокоить детей во время ракетной опасности
Сигнал периодически звучит в регионе.
В Орловской области периодически объявляется ракетная опасность. В последний раз это произошло 19 ноября. Это сопровождается соответствующими звуками сирен.
Сигнал вызывает панические настроения как у взрослых, так и детей. Как правильно реагировать и что говорить ребенку, чтобы его успокоить, в интервью корреспонденту "Вести-Орел" Татьяне Тимохиной ответила детский психолог Наталья Зенкина.