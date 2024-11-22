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14:29, 22 ноября 2024 года В Орловской области уничтожен украинский беспилотник Об этом рассказали в Минобороны РФ.





С 11:35 до 12:45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. Как рассказали в Минобороны, дежурными средствами ПВО два украинских дрона уничтожены над территориями Орловской и Белгородской областей.





Артем Ежаков





