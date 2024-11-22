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13:02, 22 ноября 2024 года

В Орловской области ожидается усиление ветра до 22 м/с

Также в регионе пройдут дожди с мокрым снегом.

Фото: архив

В ближайшие сутки в Орловской области ожидаются дожди и усиление ветра до 22 метров в секунду. О неблагоприятных погодных условиях жителей предупредили в ГУ МЧС России по региону

По данным Орловского гидрометцентра, с 21 часа 22 ноября по 21 час 23 ноября на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются сильные осадки, днем местами возможны дождь и мокрый снег. Ночью ветер юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы могут достигать 17-22 метров. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +8 градусов.

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных происшествий.


Сергей Мерцалов
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