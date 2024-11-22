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13:44, 22 ноября 2024 года В Орловской области родился малыш весом 930 граммов Всего в этом году на Орловщине раньше срока на свет появились более 150 детей.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области родился малыш, вес которого всего 930 граммов. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Всего в 2024 году в регионе более 150 детей появились на свет раньше положенного срока. Большинство из них родились в Перинатальном центре НКМЦ имени Круглой.



В ноябре у этих малышей-торопыжек есть свой праздник - День недоношенного ребенка. К этой дате мастерицы из сообщества "PRO Женщин Орел" связали для них теплые комплекты одежды.







Сергей Мерцалов





