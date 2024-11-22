В микрорайоне "Болховский" Орла досрочно отремонтировали дорогу
В порядок привели 300-метровый участок на улице Генерала Лаврова.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
Дорогу по улице Генерала Лаврова в "Болховском микрорайоне" Орла обновили раньше срока. Изначально завершить работы планировалось в следующем году, однако объект был сдан 12 ноября 2024 года. Об этом сообщаетрегиональный департамент дорожного хозяйства.
Дорога по улице Генерала Лаврова является основным выездом из микрорайона "Болховский". Протяженность отремонтированного участка составила около 300 метров.