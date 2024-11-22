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11:58, 22 ноября 2024 года В Орле прошла приемка восьми дворов В порядок привели территории на нескольких улицах.



Фото: архив "Вестей"

В Орле завершилась приемка восьми отремонтированных дворов. В порядок привели территории по следующим адресам:



- улица Игнатова, 39;

- улица Нормандии-Неман, 99 и 101;

- улица Комсомольская 334 и 338;

- переулок Матроса Силякова, 2,3,4.



Как сообщает региональный департамент ЖКХ, в 2024 году приемку прошли уже 22 двора из 24-х. Работы по благоустройству ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшее время состоится приемка еще двух дворов.





Сергей Мерцалов





