В Орле прошла приемка восьми дворов

В порядок привели территории на нескольких улицах.
Фото: архив "Вестей"
В Орле завершилась приемка восьми отремонтированных дворов. В порядок привели территории по следующим адресам:
- улица Игнатова, 39;
- улица Нормандии-Неман, 99 и 101;
- улица Комсомольская 334 и 338;
- переулок Матроса Силякова, 2,3,4.
Как сообщаетрегиональный департамент ЖКХ, в 2024 году приемку прошли уже 22 двора из 24-х. Работы по благоустройству ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшее время состоится приемка еще двух дворов.