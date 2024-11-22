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9:12, 22 ноября 2024 года На трассе под Орлом сбили пешехода Женщина переходила дорогу в неположенном месте.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

21 ноября на автодороге "Болхов-Орел-Витебск" произошло ДТП, в котором пострадала 56-летняя женщина. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, она переходила проезжую часть в неположенном месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.



Авария случилась в селе Богородицкое Хотынецкого района. За рулем автомобиля "Ниссан" находился 54-летний мужчина.



Женщина получила травмы и была госпитализирована в Орловскую областную больницу.







Сергей Мерцалов





