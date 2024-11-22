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8:00, 22 ноября 2024 года Почти 500 орловских многодетных семей наградят памятными медалями Указ подписал губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Андрей Клычков подписал указ о награждении памятными медалями Орловской области "Многодетная семья" и дипломами к ним. В приложении к документу указаны почти 500 семей из 27 муниципальных образований региона. Напомним, что 24 ноября страна отметит День матери. Вероятно, объявление о награждении приурочено к этому празднику.



Памятную медаль учредили совсем недавно, в ходе сессии областного совета 31 октября. Награду вручают за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи.





Артем Ежаков





