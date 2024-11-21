Орловское отделение Союза художников России отметило юбилей
Ему исполнилось 85 лет.
21 ноября отмечает свой 85-летний юбилей одна из старейших творческих организаций – региональное отделение Союза художников России.
В его рядах выросли народные и заслуженные художники страны, с их помощью налажено трехступенчатое художественное образование, а город по праву считается сильным в художественном плане, благодаря именам Курнакова, Дышленко, Силаева, Костяникова, Калмахелидзе и многих других. Эва Стасюлевич расскажет о праздничном дне.