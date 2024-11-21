В Орле проходит фестиваль детских и юношеских театральных коллективов

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19:33, 21 ноября 2024 года
В Орле проходит фестиваль детских и юношеских театральных коллективовВ нем принимают участие почти полторы тысячи человек.
В орловском доме творчества проходит 7-й конкурс-фестиваль детских и юношеских театральных коллективов. В прошлом году в нем приняли участие около 300 человек, а в этом – уже почти полторы тысячи.
Сегодня на сцене выступил коллектив из Курска. В течение нескольких дней на подмостках будут оживать герои самых разных сказок и историй. Одну из постановок посмотрела Елена Степовая.
Елена Степовая
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