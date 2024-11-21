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20:02, 21 ноября 2024 года Перевозчики назвали причины для повышения цены на проезд в общественном транспорте Орла Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета городского совета.







В Орле с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте. На какую именно сумму, пока неизвестно.



Сами перевозчики просят поднять тариф на 9 рублей, объясняя это большим количеством сложностей, с которыми они стали сталкиваться: запчасти на транспорт растут в цене, как и новые автобусы. В 2025-м году им предстоит установить новые тахографы в каждую машину – по 92,5 тысячи рублей за прибор.



Также перевозчикам не хватает водителей, простаивает треть общего автопарка – повышение шоферам зарплаты может быть одним из способом привлечь и удержать кадры.



Администрация Орла предложила повысить стоимость проезда на четыре рубля – для сохранения его социальной направленности. Предлагается увеличить цену билета до 32 рублей при наличной оплате и до 29 рублей при оплате картой.



Вопрос подробно рассмотрели депутаты горсовета. Чем объяснили перевозчики необходимость поднять стоимость проезда, узнал Антон Киселев.





Антон Киселёв





