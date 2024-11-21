В Орловской области завершили программу по расселению из аварийного жилья
Речь идет о домах, признанных ветхими до 1 января 2017-го года.
В Орловской области завершили программу по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го года. За пять лет новые квадратные метры получили 3,5 тысяч человек, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Целевые показатели были перевыполнены: 146% по расселяемой площади и 183% — по количеству переселенных граждан.
Расселение шло в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".