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18:44, 21 ноября 2024 года В Орловской области завершили программу по расселению из аварийного жилья Речь идет о домах, признанных ветхими до 1 января 2017-го года.





В Орловской области завершили программу по расселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го года. За пять лет новые квадратные метры получили 3,5 тысяч человек, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Целевые показатели были перевыполнены: 146% по расселяемой площади и 183% — по количеству переселенных граждан.



Расселение шло в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".





Артем Ежаков





