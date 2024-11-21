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14:49, 21 ноября 2024 года В Орле подрастет плата за содержание жилого помещения Новую сумму согласовали депутаты горсовета.



Фото: архив

В Орле плата за содержание жилого помещения увеличится до 18,27 рублей за квадратный метр. Об этом сообщил заместитель мэра Алексей Степанов на заседании комитета горсовета по экономической политике.



В горсовете уточнили, что содержание типовой "однушки" подорожает с 573 до 602 рублей, "двушки" - с 904 до 950 рублей, а "трешки" - с 1147 до 1206 рублей. Однако собственники квартир имеют возможность обсудить и согласовать размер платы на общедомовом собрании.



Степанов также отметил, что действующий размер платы за содержание жилого помещения в Орле является одним из самых низких в ЦФО. Даже жители Ливен и Мценска платят за эту услугу по более высоким расценкам - 18,37 и 21 рубль за квадратный метр соответственно.







Сергей Мерцалов





