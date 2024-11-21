Главным врачом Кромской ЦРБ стал Сергей Подгородецкий
Его уже представили коллективу.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области. Сергей Подгородецкий на снимке в центре
Известный в Орловской области детский уролог Сергей Подгородецкий назначен на должность главного врача Кромской центральной районной больницы. Его уже представили коллективу, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Комментируя назначение, глава депздрава Александр Альянов отметил, что при грамотном подходе и организации больница может стать межрайонным центром, помогающим по отдельным профилям и жителям соседних районов.