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17:35, 21 ноября 2024 года В Орловской области осудят группу бутлегеров В незаконном обороте спиртосодержащей продукции обвиняют 11 человек.



Видео: СУ СК России по Орловской области

Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в незаконном обороте спиртосодержащей продукции.



Следствие считает, что участники группы с января 2014-го по декабрь 2021-го года незаконно закупили и приготовили к розничной продаже спиртосодержащую жидкость, разлитую в бутылки с этикетками различных торговых марок. В рамках расследования изъяли более четырех тысяч бутылок со спиртным общей стоимостью более 900 тысяч рублей, сообщили в СУ СК России по региону и прокуратуре.



Уголовное дело было возбуждено по материалам управления МВД России по Орловской области.





Артем Ежаков





