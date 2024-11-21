В Орловской области осудят группу бутлегеров

В незаконном обороте спиртосодержащей продукции обвиняют 11 человек.
Видео: СУ СК России по Орловской области
Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в незаконном обороте спиртосодержащей продукции.
Следствие считает, что участники группы с января 2014-го по декабрь 2021-го года незаконно закупили и приготовили к розничной продаже спиртосодержащую жидкость, разлитую в бутылки с этикетками различных торговых марок. В рамках расследования изъяли более четырех тысяч бутылок со спиртным общей стоимостью более 900 тысяч рублей, сообщили в СУ СК России по региону и прокуратуре.
Уголовное дело было возбуждено по материалам управления МВД России по Орловской области.