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10:54, 22 ноября 2024 года Орловские студенты отремонтировали квартиру матери участника СВО Ребята заменили стекло на балконе и обновили внешний вид туалетной комнаты.



Фото: скриншот из видео администрации Орла

Студенты Орловского реставрационно-строительного техникума завершили ремонт в квартире Ольги Васильевны, чей сын сейчас защищает границы России в рамках спецоперации. Ребята заменили стекло на балконе и привели в порядок туалетную комнату. Об этом сообщили в орловской мэрии.



- В туалете мы сняли старые обои, подготовили стены к отделке и затем поклеили новые, выполнили плиточные работы. Хозяйку результат порадовал, для нас это главная награда, - подчеркнули студенты.



Сын Ольги Васильевны защищает Родину с самого начала СВО. Она с нетерпением ждет его возвращения домой:



- Большое спасибо ребятам за помощь, они всегда прислушивались к моим пожеланиям и, помимо основных работ, также помогли с другими домашними делами, - поблагодарила она.





Сергей Мерцалов





