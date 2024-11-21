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15:22, 21 ноября 2024 года В Орле студента заподозрили в организации незаконной миграции через поступление в институт Учебную визу успели получить пять человек.





Видео: УМВД России по Орловской области

В Орле 25-летнего иностранца заподозрили в создании незаконной миграционной схемы через поступление в институт. Об этом сообщили в управлении МВД России по Орловской области.



Как считают следователи, подозреваемый просил своих знакомых дистанционно сдавать вступительные экзамены за абитуриентов из других стран, давая для этого доступ в их личные кабинеты. По итогам испытаний зачислили 24 человека. Пятеро успели получить учебную визу и приехать в Орел. Остальные еще находятся за границей.



Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Ему грозит от двух до пяти лет заключения.





Артем Ежаков





