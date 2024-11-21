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13:08, 21 ноября 2024 года

Комитет горсовета Орла согласовал повышение цены на проезд в Орле

Предлагается увеличить стоимость до 32 рублей при наличной оплате и до 29 по безналу.

Фото: архив "Вестей"

В Орле с 2025 года могут измениться тарифы на проезд в общественном транспорте. Предлагается увеличить цену билета до 32 рублей при наличной оплате и до 29 рублей при оплате картой.

Повышение на 4 рубля уже согласовали депутаты горсовета 21 ноября, на заседании комитета по экономической политике, сообщает пресс-служба Орловского горсовета. Заместитель мэра Орла Алексей Степанов отметил, что в других регионах ЦФО стоимость проезда в общественном транспорте выше, чем в Орле. Например, в Липецке 34 рубля, в Смоленске 38, в Воронеже 33.

Увеличение стоимости проезда коснется всех видов транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев. Впереди - согласование депутатами на ближайшей сессии. Если большинство проголосует за, то уже с 2025 года администрация увеличит тариф.


Ольга СУПОНЕВА
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